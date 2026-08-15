Tesla rStock 今日價格

Tesla rStock (TSLAR) 今日實時價格為 $ 53.52，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TSLAR 兌 USD 的匯率為 $ 53.52 每 TSLAR。

Tesla rStock 目前市值在 $ 66,307 排名第 #-，流通供應量為 1.24K TSLAR。過去 24 小時內，TSLAR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 69,397,725，而歷史最低價為 $ 53.51。

短期表現方面，TSLAR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 2.80。

Tesla rStock（TSLAR）市場資訊

市值 $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K 成交量（24H） $ 2.80$ 2.80 $ 2.80 完全稀釋市值 $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K 流通量 1.24K 1.24K 1.24K 總供應量 1,238.996656657 1,238.996656657 1,238.996656657

Tesla rStock 的目前市值為 $ 66.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.80。TSLAR 的流通量為 1.24K，總供應量是 1238.996656657，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 66.31K。