Terrace 今日價格

Terrace (TRC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.47%。目前 TRC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRC。

Terrace 目前市值在 $ 23,204 排名第 #-，流通供應量為 270.13M TRC。過去 24 小時內，TRC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02722563，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRC 在過去一小時內波動了 +1.22%，過去7 天內波動了 -92.51%。過去一天，總交易量達到 --。

Terrace（TRC）市場資訊

市值 $ 23.20K$ 23.20K $ 23.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 85.90K$ 85.90K $ 85.90K 流通量 270.13M 270.13M 270.13M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Terrace 的目前市值為 $ 23.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRC 的流通量為 270.13M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 85.90K。