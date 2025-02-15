Tepeport 價格 (TP)

USD

Tepeport (TP) 實時價格圖表

$0.00012426
$0.00012426$0.00012426
+0.10%(1D)

今天 Tepeport (TP) 的價格

今天 Tepeport (TP) 的實時價格爲 0.00012429 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tepeport 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.34 USD
- Tepeport 當天價格變化爲 +0.17%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Tepeport (TP) 價格表現 USD

今天內，Tepeport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Tepeport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000050197
在過去60天內，Tepeport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000153345
在過去90天內，Tepeport 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00004224937555352813

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.17%
30天$ -0.0000050197-4.03%
60天$ -0.0000153345-12.33%
90天$ -0.00004224937555352813-25.36%

Tepeport (TP) 價格分析

Tepeport 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00012392
$ 0.00012392$ 0.00012392

$ 0.00012615
$ 0.00012615$ 0.00012615

$ 0.00341164
$ 0.00341164$ 0.00341164

-1.06%

+0.17%

-0.45%

Tepeport (TP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.34
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什麼是Tepeport (TP)

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Tepeport (TP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Tepeport (TP) 的其他問題

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TP 兌換爲當地貨幣

1 TP 兌換 AUD
A$0.0001951353
1 TP 兌換 GBP
0.0000981891
1 TP 兌換 EUR
0.0001180755
1 TP 兌換 USD
$0.00012429
1 TP 兌換 MYR
RM0.0005506047
1 TP 兌換 TRY
0.0045017838
1 TP 兌換 JPY
¥0.0189318528
1 TP 兌換 RUB
0.0113178474
1 TP 兌換 INR
0.0107722143
1 TP 兌換 IDR
Rp2.0046771387
1 TP 兌換 PHP
0.0071777475
1 TP 兌換 EGP
￡E.0.0062878311
1 TP 兌換 BRL
R$0.000708453
1 TP 兌換 CAD
C$0.0001752489
1 TP 兌換 BDT
0.0150614622
1 TP 兌換 NGN
0.1880321265
1 TP 兌換 UAH
0.005158035
1 TP 兌換 VES
Bs0.00758169
1 TP 兌換 PKR
Rs0.0347079825
1 TP 兌換 KZT
0.0616204962
1 TP 兌換 THB
฿0.0041898159
1 TP 兌換 TWD
NT$0.0040617972
1 TP 兌換 CHF
Fr0.0001106181
1 TP 兌換 HKD
HK$0.0009669762
1 TP 兌換 MAD
.د.م0.0012366855