Tensorplex Staked TAO 圖標

Tensorplex Staked TAO 價格 (STTAO)

USD

Tensorplex Staked TAO (STTAO) 實時價格圖表

$553.05
$553.05$553.05
-6.00%(1D)

今天 Tensorplex Staked TAO (STTAO) 的價格

今天 Tensorplex Staked TAO (STTAO) 的實時價格爲 553.05 USD。目前其市值爲 $ 21.80M USD。STTAO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tensorplex Staked TAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 326.98K USD
- Tensorplex Staked TAO 當天價格變化爲 -6.01%
- 其循環供應量爲 39.53K USD

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Tensorplex Staked TAO (STTAO) 價格表現 USD

今天內，Tensorplex Staked TAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -35.3674566252542
在過去30天內，Tensorplex Staked TAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +9.3907890000
在過去60天內，Tensorplex Staked TAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -69.2855509500
在過去90天內，Tensorplex Staked TAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +114.98790800651874

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -35.3674566252542-6.01%
30天$ +9.3907890000+1.70%
60天$ -69.2855509500-12.52%
90天$ +114.98790800651874+26.25%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) 價格分析

Tensorplex Staked TAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 519.15
$ 519.15$ 519.15

$ 600.73
$ 600.73$ 600.73

$ 822.97
$ 822.97$ 822.97

+0.49%

-6.01%

-20.62%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 21.80M
$ 21.80M$ 21.80M

$ 326.98K
$ 326.98K$ 326.98K

39.53K
39.53K 39.53K

什麼是Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.

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Tensorplex Staked TAO (STTAO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Tensorplex Staked TAO (STTAO) 的其他問題

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STTAO 兌換爲當地貨幣

1 STTAO 兌換 AUD
A$879.3495
1 STTAO 兌換 GBP
436.9095
1 STTAO 兌換 EUR
530.928
1 STTAO 兌換 USD
$553.05
1 STTAO 兌換 MYR
RM2,488.725
1 STTAO 兌換 TRY
19,395.4635
1 STTAO 兌換 JPY
¥86,817.789
1 STTAO 兌換 RUB
57,345.7545
1 STTAO 兌換 INR
47,064.555
1 STTAO 兌換 IDR
Rp9,066,391.992
1 STTAO 兌換 PHP
32,663.133
1 STTAO 兌換 EGP
￡E.28,155.7755
1 STTAO 兌換 BRL
R$3,417.849
1 STTAO 兌換 CAD
C$790.8615
1 STTAO 兌換 BDT
66,095.0055
1 STTAO 兌換 NGN
858,770.5095
1 STTAO 兌換 UAH
23,217.039
1 STTAO 兌換 VES
Bs27,652.5
1 STTAO 兌換 PKR
Rs153,919.3455
1 STTAO 兌換 KZT
290,157.6825
1 STTAO 兌換 THB
฿19,102.347
1 STTAO 兌換 TWD
NT$18,046.0215
1 STTAO 兌換 CHF
Fr492.2145
1 STTAO 兌換 HKD
HK$4,297.1985
1 STTAO 兌換 MAD
.د.م5,547.0915