Tensorplex Staked TAO 價格 (STTAO)
今天 Tensorplex Staked TAO (STTAO) 的實時價格爲 553.05 USD。目前其市值爲 $ 21.80M USD。STTAO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tensorplex Staked TAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 326.98K USD
- Tensorplex Staked TAO 當天價格變化爲 -6.01%
- 其循環供應量爲 39.53K USD
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今天內，Tensorplex Staked TAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -35.3674566252542。
在過去30天內，Tensorplex Staked TAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +9.3907890000。
在過去60天內，Tensorplex Staked TAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -69.2855509500。
在過去90天內，Tensorplex Staked TAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +114.98790800651874。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -35.3674566252542
|-6.01%
|30天
|$ +9.3907890000
|+1.70%
|60天
|$ -69.2855509500
|-12.52%
|90天
|$ +114.98790800651874
|+26.25%
Tensorplex Staked TAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.49%
-6.01%
-20.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.
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|1 STTAO 兌換 AUD
A$879.3495
|1 STTAO 兌換 GBP
￡436.9095
|1 STTAO 兌換 EUR
€530.928
|1 STTAO 兌換 USD
$553.05
|1 STTAO 兌換 MYR
RM2,488.725
|1 STTAO 兌換 TRY
₺19,395.4635
|1 STTAO 兌換 JPY
¥86,817.789
|1 STTAO 兌換 RUB
₽57,345.7545
|1 STTAO 兌換 INR
₹47,064.555
|1 STTAO 兌換 IDR
Rp9,066,391.992
|1 STTAO 兌換 PHP
₱32,663.133
|1 STTAO 兌換 EGP
￡E.28,155.7755
|1 STTAO 兌換 BRL
R$3,417.849
|1 STTAO 兌換 CAD
C$790.8615
|1 STTAO 兌換 BDT
৳66,095.0055
|1 STTAO 兌換 NGN
₦858,770.5095
|1 STTAO 兌換 UAH
₴23,217.039
|1 STTAO 兌換 VES
Bs27,652.5
|1 STTAO 兌換 PKR
Rs153,919.3455
|1 STTAO 兌換 KZT
₸290,157.6825
|1 STTAO 兌換 THB
฿19,102.347
|1 STTAO 兌換 TWD
NT$18,046.0215
|1 STTAO 兌換 CHF
Fr492.2145
|1 STTAO 兌換 HKD
HK$4,297.1985
|1 STTAO 兌換 MAD
.د.م5,547.0915