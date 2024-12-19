Tenset 價格 (10SET)
今天 Tenset (10SET) 的實時價格爲 0.232966 USD。目前其市值爲 $ 37.63M USD。10SET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tenset 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 366.07K USD
- Tenset 當天價格變化爲 -0.13%
- 其循環供應量爲 167.31M USD
在獲取 MEXC 上從 10SET兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 10SET 價格信息的首選平臺。
今天內，Tenset 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00030383895669。
在過去30天內，Tenset 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0231063366。
在過去60天內，Tenset 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0455791921。
在過去90天內，Tenset 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07372914678861487。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00030383895669
|-0.13%
|30天
|$ -0.0231063366
|-9.91%
|60天
|$ -0.0455791921
|-19.56%
|90天
|$ -0.07372914678861487
|-24.03%
Tenset 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+4.60%
-0.13%
-5.03%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 10SET 兌換 AUD
A$0.37041594
|1 10SET 兌換 GBP
￡0.18404314
|1 10SET 兌換 EUR
€0.22364736
|1 10SET 兌換 USD
$0.232966
|1 10SET 兌換 MYR
RM1.048347
|1 10SET 兌換 TRY
₺8.17011762
|1 10SET 兌換 JPY
¥36.57100268
|1 10SET 兌換 RUB
₽24.15624454
|1 10SET 兌換 INR
₹19.8254066
|1 10SET 兌換 IDR
Rp3,819.11414304
|1 10SET 兌換 PHP
₱13.75897196
|1 10SET 兌換 EGP
￡E.11.86029906
|1 10SET 兌換 BRL
R$1.43972988
|1 10SET 兌換 CAD
C$0.33314138
|1 10SET 兌換 BDT
৳27.84176666
|1 10SET 兌換 NGN
₦361.74727514
|1 10SET 兌換 UAH
₴9.77991268
|1 10SET 兌換 VES
Bs11.6483
|1 10SET 兌換 PKR
Rs64.83676746
|1 10SET 兌換 KZT
₸122.2256119
|1 10SET 兌換 THB
฿8.04664564
|1 10SET 兌換 TWD
NT$7.60168058
|1 10SET 兌換 CHF
Fr0.20733974
|1 10SET 兌換 HKD
HK$1.81014582
|1 10SET 兌換 MAD
.د.م2.33664898