Tenset 圖標

Tenset 價格 (10SET)

USD

Tenset (10SET) 實時價格圖表

$0.232966
$0.232966$0.232966
-0.10%(1D)

今天 Tenset (10SET) 的價格

今天 Tenset (10SET) 的實時價格爲 0.232966 USD。目前其市值爲 $ 37.63M USD。10SET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tenset 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 366.07K USD
- Tenset 當天價格變化爲 -0.13%
- 其循環供應量爲 167.31M USD

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Tenset (10SET) 價格表現 USD

今天內，Tenset 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00030383895669
在過去30天內，Tenset 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0231063366
在過去60天內，Tenset 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0455791921
在過去90天內，Tenset 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.07372914678861487

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00030383895669-0.13%
30天$ -0.0231063366-9.91%
60天$ -0.0455791921-19.56%
90天$ -0.07372914678861487-24.03%

Tenset (10SET) 價格分析

Tenset 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.212456
$ 0.212456$ 0.212456

$ 0.23327
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$ 6.48
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+4.60%

-0.13%

-5.03%

Tenset (10SET) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 37.63M
$ 37.63M$ 37.63M

$ 366.07K
$ 366.07K$ 366.07K

167.31M
167.31M 167.31M

什麼是Tenset (10SET)

10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.

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Tenset (10SET) 資源

官網

大家還在問：關於 Tenset (10SET) 的其他問題

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10SET 兌換爲當地貨幣

1 10SET 兌換 AUD
A$0.37041594
1 10SET 兌換 GBP
0.18404314
1 10SET 兌換 EUR
0.22364736
1 10SET 兌換 USD
$0.232966
1 10SET 兌換 MYR
RM1.048347
1 10SET 兌換 TRY
8.17011762
1 10SET 兌換 JPY
¥36.57100268
1 10SET 兌換 RUB
24.15624454
1 10SET 兌換 INR
19.8254066
1 10SET 兌換 IDR
Rp3,819.11414304
1 10SET 兌換 PHP
13.75897196
1 10SET 兌換 EGP
￡E.11.86029906
1 10SET 兌換 BRL
R$1.43972988
1 10SET 兌換 CAD
C$0.33314138
1 10SET 兌換 BDT
27.84176666
1 10SET 兌換 NGN
361.74727514
1 10SET 兌換 UAH
9.77991268
1 10SET 兌換 VES
Bs11.6483
1 10SET 兌換 PKR
Rs64.83676746
1 10SET 兌換 KZT
122.2256119
1 10SET 兌換 THB
฿8.04664564
1 10SET 兌換 TWD
NT$7.60168058
1 10SET 兌換 CHF
Fr0.20733974
1 10SET 兌換 HKD
HK$1.81014582
1 10SET 兌換 MAD
.د.م2.33664898