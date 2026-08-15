TENEX 今日價格

TENEX (SN67) 今日實時價格為 $ 1.27，過去 24 小時內變化了 2.94%。目前 SN67 兌 USD 的匯率為 $ 1.27 每 SN67。

TENEX 目前市值在 $ 1,388,091 排名第 #-，流通供應量為 1.09M SN67。過去 24 小時內，SN67 的交易價格在 $ 1.25（低點）和 $ 1.31（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 48.12，而歷史最低價為 $ 0.01483918。

短期表現方面，SN67 在過去一小時內波動了 +1.20%，過去7 天內波動了 -2.93%。過去一天，總交易量達到 $ 9.67K。

TENEX（SN67）市場資訊

市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 成交量（24H） $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K 完全稀釋市值 $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M 流通量 1.09M 1.09M 1.09M 總供應量 1,090,344.6273874 1,090,344.6273874 1,090,344.6273874

TENEX 的目前市值為 $ 1.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.67K。SN67 的流通量為 1.09M，總供應量是 1090344.6273874，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.39M。