Tenbin Mexican Peso 今日價格

Tenbin Mexican Peso (TMXN) 今日實時價格為 $ 0.058211，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TMXN 兌 USD 的匯率為 $ 0.058211 每 TMXN。

Tenbin Mexican Peso 目前市值在 $ 524,411 排名第 #-，流通供應量為 9.02M TMXN。過去 24 小時內，TMXN 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.098098，而歷史最低價為 $ 0.04051022。

短期表現方面，TMXN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.60%。過去一天，總交易量達到 $ 1.77。

Tenbin Mexican Peso（TMXN）市場資訊

市值 $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K 成交量（24H） $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 完全稀釋市值 $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K 流通量 9.02M 9.02M 9.02M 總供應量 9,015,060.709454188 9,015,060.709454188 9,015,060.709454188

Tenbin Mexican Peso 的目前市值為 $ 524.41K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.77。TMXN 的流通量為 9.02M，總供應量是 9015060.709454188，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 524.41K。