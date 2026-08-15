Tenbin Gold 今日價格

Tenbin Gold (TGLD) 今日實時價格為 $ 4,422.53，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TGLD 兌 USD 的匯率為 $ 4,422.53 每 TGLD。

Tenbin Gold 目前市值在 $ 618,172 排名第 #-，流通供應量為 139.78 TGLD。過去 24 小時內，TGLD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 7,070.21，而歷史最低價為 $ 3,503.62。

短期表現方面，TGLD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.10%。過去一天，總交易量達到 $ 4.89。

Tenbin Gold（TGLD）市場資訊

市值 $ 618.17K$ 618.17K $ 618.17K 成交量（24H） $ 4.89$ 4.89 $ 4.89 完全稀釋市值 $ 618.17K$ 618.17K $ 618.17K 流通量 139.78 139.78 139.78 總供應量 139.7779617457141 139.7779617457141 139.7779617457141

Tenbin Gold 的目前市值為 $ 618.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.89。TGLD 的流通量為 139.78，總供應量是 139.7779617457141，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 618.17K。