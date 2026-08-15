Tenbin Brazilian Real 今日價格

Tenbin Brazilian Real (TBRL) 今日實時價格為 $ 0.192824，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TBRL 兌 USD 的匯率為 $ 0.192824 每 TBRL。

Tenbin Brazilian Real 目前市值在 $ 1,545,270 排名第 #-，流通供應量為 8.02M TBRL。過去 24 小時內，TBRL 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.201685，而歷史最低價為 $ 0.190728。

短期表現方面，TBRL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.70%。過去一天，總交易量達到 $ 3.00。

Tenbin Brazilian Real（TBRL）市場資訊

市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 成交量（24H） $ 3.00$ 3.00 $ 3.00 完全稀釋市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 流通量 8.02M 8.02M 8.02M 總供應量 8,018,218.211598363 8,018,218.211598363 8,018,218.211598363

Tenbin Brazilian Real 的目前市值為 $ 1.55M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.00。TBRL 的流通量為 8.02M，總供應量是 8018218.211598363，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.55M。