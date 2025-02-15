Temtum 圖標

Temtum 價格 (TEM)

USD

Temtum (TEM) 實時價格圖表

$0.054218
$0.054218$0.054218
-25.70%(1D)

今天 Temtum (TEM) 的價格

今天 Temtum (TEM) 的實時價格爲 0.054243 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TEM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Temtum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.19K USD
- Temtum 當天價格變化爲 -25.72%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Temtum (TEM) 價格表現 USD

今天內，Temtum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01879144208092312
在過去30天內，Temtum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008203548
在過去60天內，Temtum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0293233644
在過去90天內，Temtum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01879144208092312-25.72%
30天$ -0.0008203548-1.51%
60天$ -0.0293233644-54.05%
90天$ 0--

Temtum (TEM) 價格分析

Temtum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04737217
$ 0.04737217$ 0.04737217

$ 0.080819
$ 0.080819$ 0.080819

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

-0.16%

-25.72%

+22.48%

Temtum (TEM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 38.19K
$ 38.19K$ 38.19K

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什麼是Temtum (TEM)

Ultra lightweight, super fast, quantum secure decentralised network, redefining the boundaries of blockchain and cryptocurrencies to empower financial freedom - temtum (TEM)

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Temtum (TEM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Temtum (TEM) 的其他問題

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TEM 兌換爲當地貨幣

1 TEM 兌換 AUD
A$0.08516151
1 TEM 兌換 GBP
0.04285197
1 TEM 兌換 EUR
0.05153085
1 TEM 兌換 USD
$0.054243
1 TEM 兌換 MYR
RM0.24029649
1 TEM 兌換 TRY
1.96468146
1 TEM 兌換 JPY
¥8.26229376
1 TEM 兌換 RUB
4.93936758
1 TEM 兌換 INR
4.70124081
1 TEM 兌換 IDR
Rp874.88697429
1 TEM 兌換 PHP
3.13253325
1 TEM 兌換 EGP
￡E.2.74415337
1 TEM 兌換 BRL
R$0.3091851
1 TEM 兌換 CAD
C$0.07648263
1 TEM 兌換 BDT
6.57316674
1 TEM 兌換 NGN
82.06152255
1 TEM 兌換 UAH
2.2510845
1 TEM 兌換 VES
Bs3.308823
1 TEM 兌換 PKR
Rs15.14735775
1 TEM 兌換 KZT
26.89259454
1 TEM 兌換 THB
฿1.82853153
1 TEM 兌換 TWD
NT$1.77266124
1 TEM 兌換 CHF
Fr0.04827627
1 TEM 兌換 HKD
HK$0.42201054
1 TEM 兌換 MAD
.د.م0.53971785