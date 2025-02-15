Templar DAO 圖標

Templar DAO 價格 (TEM)

USD

Templar DAO (TEM) 實時價格圖表

$2.29
$2.29$2.29
-3.20%(1D)

今天 Templar DAO (TEM) 的價格

今天 Templar DAO (TEM) 的實時價格爲 2.29 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TEM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Templar DAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.57K USD
- Templar DAO 當天價格變化爲 -3.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Templar DAO (TEM) 價格表現 USD

今天內，Templar DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.078544501424037
在過去30天內，Templar DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1895792530
在過去60天內，Templar DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2391824850
在過去90天內，Templar DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.124484184812618

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.078544501424037-3.31%
30天$ -0.1895792530-8.27%
60天$ -0.2391824850-10.44%
90天$ -0.124484184812618-5.15%

Templar DAO (TEM) 價格分析

Templar DAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.28
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$ 2.38
$ 2.38$ 2.38

$ 2,076.92
$ 2,076.92$ 2,076.92

-0.38%

-3.31%

+10.01%

Templar DAO (TEM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.57K
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什麼是Templar DAO (TEM)

Templar DAO is The Protocol-Owned Liquidity (POL) in DeFi 2.0 launch on Binance Smart Chain (BSC). The protocol is powered by the TEM token, which is backed by a basket of assets like BUSD, LPs, etc. in the Templar treasury giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Templar also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

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Templar DAO (TEM) 資源

官網

大家還在問：關於 Templar DAO (TEM) 的其他問題

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TEM 兌換爲當地貨幣

1 TEM 兌換 AUD
A$3.5953
1 TEM 兌換 GBP
1.8091
1 TEM 兌換 EUR
2.1755
1 TEM 兌換 USD
$2.29
1 TEM 兌換 MYR
RM10.1447
1 TEM 兌換 TRY
82.9438
1 TEM 兌換 JPY
¥348.8128
1 TEM 兌換 RUB
208.5274
1 TEM 兌換 INR
198.4743
1 TEM 兌換 IDR
Rp36,935.4787
1 TEM 兌換 PHP
132.2475
1 TEM 兌換 EGP
￡E.115.8511
1 TEM 兌換 BRL
R$13.053
1 TEM 兌換 CAD
C$3.2289
1 TEM 兌換 BDT
277.5022
1 TEM 兌換 NGN
3,464.4265
1 TEM 兌換 UAH
95.035
1 TEM 兌換 VES
Bs139.69
1 TEM 兌換 PKR
Rs639.4825
1 TEM 兌換 KZT
1,135.3362
1 TEM 兌換 THB
฿77.1959
1 TEM 兌換 TWD
NT$74.8372
1 TEM 兌換 CHF
Fr2.0381
1 TEM 兌換 HKD
HK$17.8162
1 TEM 兌換 MAD
.د.م22.7855