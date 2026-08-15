Telcoin MXN 今日價格

Telcoin MXN (EMXN) 今日實時價格為 $ 0.058793，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 EMXN 兌 USD 的匯率為 $ 0.058793 每 EMXN。

Telcoin MXN 目前市值在 $ 134,267 排名第 #-，流通供應量為 2.28M EMXN。過去 24 小時內，EMXN 的交易價格在 $ 0.05872（低點）和 $ 0.058856（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.128844，而歷史最低價為 $ 0.04540281。

短期表現方面，EMXN 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.42%。過去一天，總交易量達到 $ 7.53K。

Telcoin MXN（EMXN）市場資訊

市值 $ 134.27K$ 134.27K $ 134.27K 成交量（24H） $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K 完全稀釋市值 $ 134.27K$ 134.27K $ 134.27K 流通量 2.28M 2.28M 2.28M 總供應量 2,283,737.247837 2,283,737.247837 2,283,737.247837

Telcoin MXN 的目前市值為 $ 134.27K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.53K。EMXN 的流通量為 2.28M，總供應量是 2283737.247837，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 134.27K。