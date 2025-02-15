Tegro 圖標

Tegro 價格 (TGR)

USD

Tegro (TGR) 實時價格圖表

$0.0159404
$0.0159404$0.0159404
0.00%(1D)

今天 Tegro (TGR) 的價格

今天 Tegro (TGR) 的實時價格爲 0.01593422 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TGR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tegro 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.72K USD
- Tegro 當天價格變化爲 -0.03%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 TGR兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 TGR 價格信息的首選平臺。

Tegro (TGR) 價格表現 USD

今天內，Tegro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Tegro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000014484
在過去60天內，Tegro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000012380
在過去90天內，Tegro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000013651792654104

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.03%
30天$ +0.0000014484+0.01%
60天$ -0.0000012380-0.00%
90天$ -0.000013651792654104-0.08%

Tegro (TGR) 價格分析

Tegro 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01591598
$ 0.01591598$ 0.01591598

$ 0.01599443
$ 0.01599443$ 0.01599443

$ 0.220188
$ 0.220188$ 0.220188

-0.05%

-0.03%

-0.06%

Tegro (TGR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.72K
$ 5.72K$ 5.72K

0.00
0.00 0.00

什麼是Tegro (TGR)

TGR is a Tegro jetton (token) built on the BEP20 blockchain and intended for stimulating liquidity providers, governing the protocol and accumulating rewards for staking in DEX Tegro Finance on the TON blockchain. A token for paying for services, buying goods through the Tegro Money payment system.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Tegro (TGR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Tegro (TGR) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TGR 兌換爲當地貨幣

1 TGR 兌換 AUD
A$0.0250167254
1 TGR 兌換 GBP
0.0125880338
1 TGR 兌換 EUR
0.015137509
1 TGR 兌換 USD
$0.01593422
1 TGR 兌換 MYR
RM0.0705885946
1 TGR 兌換 TRY
0.5771374484
1 TGR 兌換 JPY
¥2.4271003904
1 TGR 兌換 RUB
1.4509700732
1 TGR 兌換 INR
1.3810188474
1 TGR 兌換 IDR
Rp257.0035124066
1 TGR 兌換 PHP
0.920201205
1 TGR 兌換 EGP
￡E.0.8061121898
1 TGR 兌換 BRL
R$0.090825054
1 TGR 兌換 CAD
C$0.0224672502
1 TGR 兌換 BDT
1.9309087796
1 TGR 兌換 NGN
24.106084727
1 TGR 兌換 UAH
0.66127013
1 TGR 兌換 VES
Bs0.97198742
1 TGR 兌換 PKR
Rs4.449630935
1 TGR 兌換 KZT
7.8998675916
1 TGR 兌換 THB
฿0.5371425562
1 TGR 兌換 TWD
NT$0.5207303096
1 TGR 兌換 CHF
Fr0.0141814558
1 TGR 兌換 HKD
HK$0.1239682316
1 TGR 兌換 MAD
.د.م0.158545489