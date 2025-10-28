TeamWater（WATER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00003421 $ 0.00003866 24H最低價 $ 0.00003421 24H最高價 $ 0.00003866 歷史最高 $ 0.00504707 最低價 $ 0.00003421 漲跌幅（1H） -0.21% 漲跌幅（1D） -1.53% 漲跌幅（7D） -22.35%

TeamWater（WATER）目前實時價格為 $0.0000359。過去 24 小時內，WATER 的交易價格在 $ 0.00003421 至 $ 0.00003866 之間波動，市場活躍度顯著。WATER 的歷史最高價為 $ 0.00504707，歷史最低價為 $ 0.00003421。

從短期表現來看，WATER 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.21%，過去 24 小時內變動為 -1.53%，過去 7 天內累計變動為 -22.35%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TeamWater（WATER）市場資訊

市值 $ 35.90K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 35.90K 流通量 999.77M 總供應量 999,765,147.4900883

TeamWater 的目前市值為 $ 35.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WATER 的流通量為 999.77M，總供應量是 999765147.4900883，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.90K。