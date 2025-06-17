TCG Verse 價格 (TCGC)
今天 TCG Verse (TCGC) 的實時價格爲 0.0172445 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TCGC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TCG Verse 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- TCG Verse 當天價格變化爲 -4.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，TCG Verse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00074875969087947。
在過去30天內，TCG Verse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0041161707。
在過去60天內，TCG Verse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0045320029。
在過去90天內，TCG Verse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01278542872308243。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00074875969087947
|-4.16%
|30天
|$ -0.0041161707
|-23.86%
|60天
|$ -0.0045320029
|-26.28%
|90天
|$ -0.01278542872308243
|-42.57%
TCG Verse 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
-4.16%
-10.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TCGCoin is a token issued by BOBG ltd. A basic token that can be used with services on CryptoSpells and TCGVerse.
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|1 TCGC 兌換 VND
₫453.7890175
|1 TCGC 兌換 AUD
A$0.026384085
|1 TCGC 兌換 GBP
￡0.01276093
|1 TCGC 兌換 EUR
€0.01483027
|1 TCGC 兌換 USD
$0.0172445
|1 TCGC 兌換 MYR
RM0.07311668
|1 TCGC 兌換 TRY
₺0.67977819
|1 TCGC 兌換 JPY
¥2.50355651
|1 TCGC 兌換 RUB
₽1.358004375
|1 TCGC 兌換 INR
₹1.48889013
|1 TCGC 兌換 IDR
Rp282.69667608
|1 TCGC 兌換 KRW
₩23.62255077
|1 TCGC 兌換 PHP
₱0.981039605
|1 TCGC 兌換 EGP
￡E.0.865156565
|1 TCGC 兌換 BRL
R$0.09449986
|1 TCGC 兌換 CAD
C$0.023280075
|1 TCGC 兌換 BDT
৳2.10796768
|1 TCGC 兌換 NGN
₦26.69414111
|1 TCGC 兌換 UAH
₴0.716164085
|1 TCGC 兌換 VES
Bs1.758939
|1 TCGC 兌換 PKR
Rs4.8836424
|1 TCGC 兌換 KZT
₸8.838668475
|1 TCGC 兌換 THB
฿0.561998255
|1 TCGC 兌換 TWD
NT$0.5104372
|1 TCGC 兌換 AED
د.إ0.063287315
|1 TCGC 兌換 CHF
Fr0.013968045
|1 TCGC 兌換 HKD
HK$0.13519688
|1 TCGC 兌換 MAD
.د.م0.15692495
|1 TCGC 兌換 MXN
$0.32730061