TBLL xStock 今日價格

TBLL xStock (TBLLX) 今日實時價格為 $ 106.52，過去 24 小時內變化了 1.29%。目前 TBLLX 兌 USD 的匯率為 $ 106.52 每 TBLLX。

TBLL xStock 目前市值在 $ 378,477 排名第 #-，流通供應量為 3.55K TBLLX。過去 24 小時內，TBLLX 的交易價格在 $ 105.15（低點）和 $ 106.53（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 107.23，而歷史最低價為 $ 103.99。

短期表現方面，TBLLX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 1.69K。

TBLL xStock（TBLLX）市場資訊

市值 $ 378.48K$ 378.48K $ 378.48K 成交量（24H） $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K 完全稀釋市值 $ 609.72M$ 609.72M $ 609.72M 流通量 3.55K 3.55K 3.55K 總供應量 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938 5,724,132.232720938

TBLL xStock 的目前市值為 $ 378.48K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.69K。TBLLX 的流通量為 3.55K，總供應量是 5724132.232720938，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 609.72M。