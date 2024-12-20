TaxSolutions AI 價格 (TSAI)
今天 TaxSolutions AI (TSAI) 的實時價格爲 0.285187 USD。目前其市值爲 $ 285.47K USD。TSAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TaxSolutions AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.15K USD
- TaxSolutions AI 當天價格變化爲 -8.57%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，TaxSolutions AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0267373166329463。
在過去30天內，TaxSolutions AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0823596100。
在過去60天內，TaxSolutions AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，TaxSolutions AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0267373166329463
|-8.57%
|30天
|$ +0.0823596100
|+28.88%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
TaxSolutions AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.19%
-8.57%
+15.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TaxSolutions.AI is an AI-powered platform designed to simplify DeFi tax reporting. It automates tax calculations by analyzing multi-chain assets and transactions, providing users with instant, accurate tax reports. The platform supports seamless wallet integration, real-time insights, and advanced features like AI-driven tax minimization for premium users. Users can access additional features by upgrading to premium tiers through $TSAI tokens, enabling enhanced reporting, priority support, and exclusive benefits. The project aims to make DeFi tax compliance effortless and accessible for individuals and accountants alike.
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|1 TSAI 兌換 AUD
A$0.45344733
|1 TSAI 兌換 GBP
￡0.22529773
|1 TSAI 兌換 EUR
€0.27377952
|1 TSAI 兌換 USD
$0.285187
|1 TSAI 兌換 MYR
RM1.2833415
|1 TSAI 兌換 TRY
₺10.00721183
|1 TSAI 兌換 JPY
¥44.96543429
|1 TSAI 兌換 RUB
₽29.51400263
|1 TSAI 兌換 INR
₹24.27796931
|1 TSAI 兌換 IDR
Rp4,675.19597328
|1 TSAI 兌換 PHP
₱16.85169983
|1 TSAI 兌換 EGP
￡E.14.51887017
|1 TSAI 兌換 BRL
R$1.74534444
|1 TSAI 兌換 CAD
C$0.40781741
|1 TSAI 兌換 BDT
৳34.08269837
|1 TSAI 兌換 NGN
₦442.83552173
|1 TSAI 兌換 UAH
₴11.97215026
|1 TSAI 兌換 VES
Bs14.25935
|1 TSAI 兌換 PKR
Rs79.37039397
|1 TSAI 兌換 KZT
₸149.62335955
|1 TSAI 兌換 THB
฿9.85606272
|1 TSAI 兌換 TWD
NT$9.30565181
|1 TSAI 兌換 CHF
Fr0.25381643
|1 TSAI 兌換 HKD
HK$2.21590299
|1 TSAI 兌換 MAD
.د.م2.86042561