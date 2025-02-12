Taxa Network 價格 (TXT)

USD

Taxa Network (TXT) 實時價格圖表

$0.00067872
$0.00067872$0.00067872
+13.40%(1D)

今天 Taxa Network (TXT) 的價格

今天 Taxa Network (TXT) 的實時價格爲 0.00067872 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TXT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Taxa Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 70.89 USD
- Taxa Network 當天價格變化爲 +13.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Taxa Network (TXT) 價格表現 USD

今天內，Taxa Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Taxa Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002574245
在過去60天內，Taxa Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003090149
在過去90天內，Taxa Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004961712917753694

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+13.41%
30天$ -0.0002574245-37.92%
60天$ -0.0003090149-45.52%
90天$ -0.0004961712917753694-42.23%

Taxa Network (TXT) 價格分析

Taxa Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00059783
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$ 0.00067964
$ 0.00067964$ 0.00067964

$ 0.02675211
$ 0.02675211$ 0.02675211

+0.06%

+13.41%

-3.17%

Taxa Network (TXT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 70.89
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什麼是Taxa Network (TXT)

Taxa Network is a TEE-enabled blockchain agnostic infrastructure which enables high performance, privacy preserving, interactive smart contracts, namely Taxa Trusted Services. Taxa serves as a middleware component in the layered blockchain design where applications’ business logic and private data are processed with performance, integrity, and confidentiality, and empowers various use cases in performance/privacy-centric scenarios, such as DeFi, NFT, GameFi, data analytics, fintech, advertising, AI, identity etc.

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Taxa Network (TXT) 資源

官網

大家還在問：關於 Taxa Network (TXT) 的其他問題

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TXT 兌換爲當地貨幣

1 TXT 兌換 AUD
A$0.0010723776
1 TXT 兌換 GBP
0.000542976
1 TXT 兌換 EUR
0.0006515712
1 TXT 兌換 USD
$0.00067872
1 TXT 兌換 MYR
RM0.0030270912
1 TXT 兌換 TRY
0.0244610688
1 TXT 兌換 JPY
¥0.1033826304
1 TXT 兌換 RUB
0.0650688864
1 TXT 兌換 INR
0.0588925344
1 TXT 兌換 IDR
Rp11.1265555968
1 TXT 兌換 PHP
0.0394607808
1 TXT 兌換 EGP
￡E.0.034241424
1 TXT 兌換 BRL
R$0.0039094272
1 TXT 兌換 CAD
C$0.0009705696
1 TXT 兌換 BDT
0.0824373312
1 TXT 兌換 NGN
1.0206252
1 TXT 兌換 UAH
0.0282958368
1 TXT 兌換 VES
Bs0.0407232
1 TXT 兌換 PKR
Rs0.1893696672
1 TXT 兌換 KZT
0.3434798304
1 TXT 兌換 THB
฿0.023144352
1 TXT 兌換 TWD
NT$0.0222891648
1 TXT 兌換 CHF
Fr0.0006176352
1 TXT 兌換 HKD
HK$0.0052872288
1 TXT 兌換 MAD
.د.م0.0068143488