Tardimals 今日價格

Tardimals (TARDIMALS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 19.18%。目前 TARDIMALS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TARDIMALS。

Tardimals 目前市值在 $ 16,198.9 排名第 #-，流通供應量為 957.29M TARDIMALS。過去 24 小時內，TARDIMALS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TARDIMALS 在過去一小時內波動了 -2.56%，過去7 天內波動了 -63.80%。過去一天，總交易量達到 --。

Tardimals（TARDIMALS）市場資訊

市值 $ 16.20K$ 16.20K $ 16.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.20K$ 16.20K $ 16.20K 流通量 957.29M 957.29M 957.29M 總供應量 957,287,865.144581 957,287,865.144581 957,287,865.144581

Tardimals 的目前市值為 $ 16.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TARDIMALS 的流通量為 957.29M，總供應量是 957287865.144581，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.20K。