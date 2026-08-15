tappycoin 今日價格

tappycoin (TAPPY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TAPPY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TAPPY。

tappycoin 目前市值在 $ 14,633.0 排名第 #-，流通供應量為 609.90M TAPPY。過去 24 小時內，TAPPY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TAPPY 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -3.30%。過去一天，總交易量達到 --。

tappycoin（TAPPY）市場資訊

市值 $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K 流通量 609.90M 609.90M 609.90M 總供應量 975,899,171.054648 975,899,171.054648 975,899,171.054648

tappycoin 的目前市值為 $ 14.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TAPPY 的流通量為 609.90M，總供應量是 975899171.054648，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.00K。