TAPE 今日價格

TAPE (TAPE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.96%。目前 TAPE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TAPE。

TAPE 目前市值在 $ 14,245.77 排名第 #-，流通供應量為 999.98M TAPE。過去 24 小時內，TAPE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TAPE 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -20.54%。過去一天，總交易量達到 --。

TAPE（TAPE）市場資訊

市值 $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,984,280.150685 999,984,280.150685 999,984,280.150685

TAPE 的目前市值為 $ 14.25K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TAPE 的流通量為 999.98M，總供應量是 999984280.150685，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.25K。