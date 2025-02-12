TAOx 圖標

TAOx 價格 (TAOX)

USD

TAOx (TAOX) 實時價格圖表

$0.00038295
$0.00038295$0.00038295
+0.60%(1D)

今天 TAOx (TAOX) 的價格

今天 TAOx (TAOX) 的實時價格爲 0.00038295 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TAOX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TAOx 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 26.02 USD
- TAOx 當天價格變化爲 +0.64%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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TAOx (TAOX) 價格表現 USD

今天內，TAOx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，TAOx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000710328
在過去60天內，TAOx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001365956
在過去90天內，TAOx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.64%
30天$ -0.0000710328-18.54%
60天$ -0.0001365956-35.66%
90天$ 0--

TAOx (TAOX) 價格分析

TAOx 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0003765
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$ 0.00038406
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$ 0.088505
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+0.64%

-7.26%

TAOx (TAOX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 26.02
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什麼是TAOx (TAOX)

TAOx aims to become a pioneering project supporting and developing subnets, leading the Bittensor revolution. We harness the full potential of Bittensor subnets to support users in participating in the Bittensor ecosystem as either a subnets miner or a subnet validator.

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TAOx (TAOX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 TAOx (TAOX) 的其他問題

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TAOX 兌換爲當地貨幣

1 TAOX 兌換 AUD
A$0.000605061
1 TAOX 兌換 GBP
0.00030636
1 TAOX 兌換 EUR
0.000367632
1 TAOX 兌換 USD
$0.00038295
1 TAOX 兌換 MYR
RM0.001707957
1 TAOX 兌換 TRY
0.013801518
1 TAOX 兌換 JPY
¥0.058330944
1 TAOX 兌換 RUB
0.0367134165
1 TAOX 兌換 INR
0.0332285715
1 TAOX 兌換 IDR
Rp6.277867848
1 TAOX 兌換 PHP
0.022264713
1 TAOX 兌換 EGP
￡E.0.0193198275
1 TAOX 兌換 BRL
R$0.002205792
1 TAOX 兌換 CAD
C$0.0005476185
1 TAOX 兌換 BDT
0.046513107
1 TAOX 兌換 NGN
0.5758610625
1 TAOX 兌換 UAH
0.0159651855
1 TAOX 兌換 VES
Bs0.022977
1 TAOX 兌換 PKR
Rs0.1068468795
1 TAOX 兌換 KZT
0.1937995065
1 TAOX 兌換 THB
฿0.013058595
1 TAOX 兌換 TWD
NT$0.012576078
1 TAOX 兌換 CHF
Fr0.0003484845
1 TAOX 兌換 HKD
HK$0.0029831805
1 TAOX 兌換 MAD
.د.م0.003844818