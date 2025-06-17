taonado 圖標

taonado 價格 (SN113)

USD

taonado (SN113) 實時價格圖表

$0.752392
$0.752392$0.752392
+7.20%(1D)

今天 taonado (SN113) 的價格

今天 taonado (SN113) 的實時價格爲 0.752392 USD。目前其市值爲 $ 0.61 USD。SN113 兌換 USD 的價格爲實時更新。
taonado 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- taonado 當天價格變化爲 +7.24%
- 其循環供應量爲 0.82 USD

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taonado (SN113) 價格表現 USD

今天內，taonado 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.050824
在過去30天內，taonado 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，taonado 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，taonado 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.050824+7.24%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

taonado (SN113) 價格分析

taonado 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.512426
$ 0.512426$ 0.512426

$ 0.758589
$ 0.758589$ 0.758589

$ 2.19
$ 2.19$ 2.19

+10.85%

+7.24%

-24.12%

taonado (SN113) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.61
$ 0.61$ 0.61

--
----

0.82
0.82 0.82

什麼是taonado (SN113)

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taonado (SN113) 資源

官網

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大家還在問：關於 taonado (SN113) 的其他問題

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SN113 兌換爲當地貨幣

1 SN113 兌換 VND
19,799.19548
1 SN113 兌換 AUD
A$1.15115976
1 SN113 兌換 GBP
0.55677008
1 SN113 兌換 EUR
0.64705712
1 SN113 兌換 USD
$0.752392
1 SN113 兌換 MYR
RM3.19014208
1 SN113 兌換 TRY
29.65929264
1 SN113 兌換 JPY
¥109.23227056
1 SN113 兌換 RUB
59.25087
1 SN113 兌換 INR
64.96152528
1 SN113 兌換 IDR
Rp12,334.29310848
1 SN113 兌換 KRW
1,030.67170512
1 SN113 兌換 PHP
42.80358088
1 SN113 兌換 EGP
￡E.37.74750664
1 SN113 兌換 BRL
R$4.12310816
1 SN113 兌換 CAD
C$1.0157292
1 SN113 兌換 BDT
91.97239808
1 SN113 兌換 NGN
1,164.68776816
1 SN113 兌換 UAH
31.24683976
1 SN113 兌換 VES
Bs76.743984
1 SN113 兌換 PKR
Rs213.0774144
1 SN113 兌換 KZT
385.6385196
1 SN113 兌換 THB
฿24.52045528
1 SN113 兌換 TWD
NT$22.2708032
1 SN113 兌換 AED
د.إ2.76127864
1 SN113 兌換 CHF
Fr0.60943752
1 SN113 兌換 HKD
HK$5.89875328
1 SN113 兌換 MAD
.د.م6.8467672
1 SN113 兌換 MXN
$14.28040016