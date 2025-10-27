Taoillium（SN109）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.777036 $ 0.777036 $ 0.777036 24H最低價 $ 0.816389 $ 0.816389 $ 0.816389 24H最高價 24H最低價 $ 0.777036$ 0.777036 $ 0.777036 24H最高價 $ 0.816389$ 0.816389 $ 0.816389 歷史最高 $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 最低價 $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 漲跌幅（1H） +0.32% 漲跌幅（1D） +0.34% 漲跌幅（7D） -3.45% 漲跌幅（7D） -3.45%

Taoillium（SN109）目前實時價格為 $0.802631。過去 24 小時內，SN109 的交易價格在 $ 0.777036 至 $ 0.816389 之間波動，市場活躍度顯著。SN109 的歷史最高價為 $ 1.046，歷史最低價為 $ 0.344796。

從短期表現來看，SN109 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.32%，過去 24 小時內變動為 +0.34%，過去 7 天內累計變動為 -3.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Taoillium（SN109）市場資訊

市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 流通量 1.26M 1.26M 1.26M 總供應量 1,258,288.438844975 1,258,288.438844975 1,258,288.438844975

Taoillium 的目前市值為 $ 1.00M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN109 的流通量為 1.26M，總供應量是 1258288.438844975，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.00M。