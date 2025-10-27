TAOCat by Virtuals（TAOCAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00056825 $ 0.00056825 $ 0.00056825 24H最低價 $ 0.00078288 $ 0.00078288 $ 0.00078288 24H最高價 24H最低價 $ 0.00056825$ 0.00056825 $ 0.00056825 24H最高價 $ 0.00078288$ 0.00078288 $ 0.00078288 歷史最高 $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 最低價 $ 0.0002818$ 0.0002818 $ 0.0002818 漲跌幅（1H） +2.35% 漲跌幅（1D） -8.60% 漲跌幅（7D） +87.04% 漲跌幅（7D） +87.04%

TAOCat by Virtuals（TAOCAT）目前實時價格為 $0.00066071。過去 24 小時內，TAOCAT 的交易價格在 $ 0.00056825 至 $ 0.00078288 之間波動，市場活躍度顯著。TAOCAT 的歷史最高價為 $ 0.083718，歷史最低價為 $ 0.0002818。

從短期表現來看，TAOCAT 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.35%，過去 24 小時內變動為 -8.60%，過去 7 天內累計變動為 +87.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TAOCat by Virtuals（TAOCAT）市場資訊

市值 $ 661.19K$ 661.19K $ 661.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 661.19K$ 661.19K $ 661.19K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TAOCat by Virtuals 的目前市值為 $ 661.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TAOCAT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 661.19K。