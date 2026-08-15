Talisman AI 今日價格

Talisman AI (SN45) 今日實時價格為 $ 0.513812，過去 24 小時內變化了 3.47%。目前 SN45 兌 USD 的匯率為 $ 0.513812 每 SN45。

Talisman AI 目前市值在 $ 2,325,472 排名第 #-，流通供應量為 4.53M SN45。過去 24 小時內，SN45 的交易價格在 $ 0.511636（低點）和 $ 0.535097（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.64，而歷史最低價為 $ 0.00779732。

短期表現方面，SN45 在過去一小時內波動了 -2.06%，過去7 天內波動了 -1.22%。過去一天，總交易量達到 $ 21.33K。

Talisman AI（SN45）市場資訊

市值 $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M 成交量（24H） $ 21.33K$ 21.33K $ 21.33K 完全稀釋市值 $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M 流通量 4.53M 4.53M 4.53M 總供應量 4,525,921.229684736 4,525,921.229684736 4,525,921.229684736

Talisman AI 的目前市值為 $ 2.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.33K。SN45 的流通量為 4.53M，總供應量是 4525921.229684736，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.33M。