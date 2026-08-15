Talisman 今日價格

Talisman (SEEK) 今日實時價格為 $ 0.00928665，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 SEEK 兌 USD 的匯率為 $ 0.00928665 每 SEEK。

Talisman 目前市值在 $ 83,794 排名第 #-，流通供應量為 9.02M SEEK。過去 24 小時內，SEEK 的交易價格在 $ 0.00928478（低點）和 $ 0.00929019（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.4532，而歷史最低價為 $ 0.00928478。

短期表現方面，SEEK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.99%。過去一天，總交易量達到 $ 1.06。

Talisman（SEEK）市場資訊

市值 $ 83.79K$ 83.79K $ 83.79K 成交量（24H） $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 完全稀釋市值 $ 928.67K$ 928.67K $ 928.67K 流通量 9.02M 9.02M 9.02M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Talisman 的目前市值為 $ 83.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.06。SEEK 的流通量為 9.02M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 928.67K。