Tairon（TAIRO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00648293 24H最高價 $ 0.00947227 歷史最高 $ 0.258846 最低價 $ 0.00648293 漲跌幅（1H） -1.08% 漲跌幅（1D） -8.77% 漲跌幅（7D） -23.27%

Tairon（TAIRO）目前實時價格為 $0.0084056。過去 24 小時內，TAIRO 的交易價格在 $ 0.00648293 至 $ 0.00947227 之間波動，市場活躍度顯著。TAIRO 的歷史最高價為 $ 0.258846，歷史最低價為 $ 0.00648293。

從短期表現來看，TAIRO 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.08%，過去 24 小時內變動為 -8.77%，過去 7 天內累計變動為 -23.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tairon（TAIRO）市場資訊

市值 $ 427.00K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 854.00K 流通量 50.00M 總供應量 100,000,000.0

Tairon 的目前市值為 $ 427.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TAIRO 的流通量為 50.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 854.00K。