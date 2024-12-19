TAGGR 價格 (TAGGR)
今天 TAGGR (TAGGR) 的實時價格爲 3.12 USD。目前其市值爲 $ 979.00K USD。TAGGR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TAGGR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.92K USD
- TAGGR 當天價格變化爲 +5.74%
- 其循環供應量爲 313.97K USD
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今天內，TAGGR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.169297。
在過去30天內，TAGGR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6619891200。
在過去60天內，TAGGR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0121985760。
在過去90天內，TAGGR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.923151660697592。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.169297
|+5.74%
|30天
|$ +0.6619891200
|+21.22%
|60天
|$ -0.0121985760
|-0.39%
|90天
|$ -0.923151660697592
|-22.83%
TAGGR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.85%
+5.74%
-23.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity
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|1 TAGGR 兌換 AUD
A$4.9608
|1 TAGGR 兌換 GBP
￡2.4648
|1 TAGGR 兌換 EUR
€2.9952
|1 TAGGR 兌換 USD
$3.12
|1 TAGGR 兌換 MYR
RM14.04
|1 TAGGR 兌換 TRY
₺109.4184
|1 TAGGR 兌換 JPY
¥489.7776
|1 TAGGR 兌換 RUB
₽323.5128
|1 TAGGR 兌換 INR
₹265.512
|1 TAGGR 兌換 IDR
Rp51,147.5328
|1 TAGGR 兌換 PHP
₱184.2672
|1 TAGGR 兌換 EGP
￡E.158.8392
|1 TAGGR 兌換 BRL
R$19.2816
|1 TAGGR 兌換 CAD
C$4.4616
|1 TAGGR 兌換 BDT
৳372.8712
|1 TAGGR 兌換 NGN
₦4,844.7048
|1 TAGGR 兌換 UAH
₴130.9776
|1 TAGGR 兌換 VES
Bs156
|1 TAGGR 兌換 PKR
Rs868.3272
|1 TAGGR 兌換 KZT
₸1,636.908
|1 TAGGR 兌換 THB
฿107.7648
|1 TAGGR 兌換 TWD
NT$101.8056
|1 TAGGR 兌換 CHF
Fr2.7768
|1 TAGGR 兌換 HKD
HK$24.2424
|1 TAGGR 兌換 MAD
.د.م31.2936