syrupUSDT（SYRUPUSDT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24H最低價 $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24H最高價 24H最低價 $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 24H最高價 $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 歷史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低價 $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 漲跌幅（1H） -0.03% 漲跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +0.14% 漲跌幅（7D） +0.14%

syrupUSDT（SYRUPUSDT）目前實時價格為 $1.1。過去 24 小時內，SYRUPUSDT 的交易價格在 $ 1.099 至 $ 1.1 之間波動，市場活躍度顯著。SYRUPUSDT 的歷史最高價為 $ 1.11，歷史最低價為 $ 1.093。

從短期表現來看，SYRUPUSDT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 -0.02%，過去 7 天內累計變動為 +0.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

syrupUSDT（SYRUPUSDT）市場資訊

市值 $ 1.07B$ 1.07B $ 1.07B 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.07B$ 1.07B $ 1.07B 流通量 968.78M 968.78M 968.78M 總供應量 968,893,749.704141 968,893,749.704141 968,893,749.704141

syrupUSDT 的目前市值為 $ 1.07B, 它過去 24 小時的交易量為 --。SYRUPUSDT 的流通量為 968.78M，總供應量是 968893749.704141，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07B。