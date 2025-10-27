Syrup USDC（SYRUPUSDC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24H最低價 $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24H最高價 24H最低價 $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24H最高價 $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 歷史最高 $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 最低價 $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） +0.05% 漲跌幅（7D） +0.15% 漲跌幅（7D） +0.15%

Syrup USDC（SYRUPUSDC）目前實時價格為 $1.13。過去 24 小時內，SYRUPUSDC 的交易價格在 $ 1.13 至 $ 1.13 之間波動，市場活躍度顯著。SYRUPUSDC 的歷史最高價為 $ 1.14，歷史最低價為 $ 1.055。

從短期表現來看，SYRUPUSDC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.05%，過去 7 天內累計變動為 +0.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Syrup USDC（SYRUPUSDC）市場資訊

市值 $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B 流通量 1.17B 1.17B 1.17B 總供應量 1,166,090,638.50628 1,166,090,638.50628 1,166,090,638.50628

Syrup USDC 的目前市值為 $ 1.32B, 它過去 24 小時的交易量為 --。SYRUPUSDC 的流通量為 1.17B，總供應量是 1166090638.50628，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32B。