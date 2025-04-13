Syrax AI 價格 (SYRAX)
今天 Syrax AI (SYRAX) 的實時價格爲 0.084426 USD。目前其市值爲 $ 3.45M USD。SYRAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Syrax AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Syrax AI 當天價格變化爲 +2.83%
- 其循環供應量爲 40.82M USD
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今天內，Syrax AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00231974。
在過去30天內，Syrax AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Syrax AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Syrax AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00231974
|+2.83%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Syrax AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.45%
+2.83%
+34.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.
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|1 SYRAX 兌換 VND
₫2,164.767066
|1 SYRAX 兌換 AUD
A$0.13423734
|1 SYRAX 兌換 GBP
￡0.06416376
|1 SYRAX 兌換 EUR
€0.07429488
|1 SYRAX 兌換 USD
$0.084426
|1 SYRAX 兌換 MYR
RM0.37316292
|1 SYRAX 兌換 TRY
₺3.20143392
|1 SYRAX 兌換 JPY
¥12.11597526
|1 SYRAX 兌換 RUB
₽7.02255468
|1 SYRAX 兌換 INR
₹7.25725896
|1 SYRAX 兌換 IDR
Rp1,407.09943716
|1 SYRAX 兌換 KRW
₩119.9229117
|1 SYRAX 兌換 PHP
₱4.82747868
|1 SYRAX 兌換 EGP
￡E.4.32936528
|1 SYRAX 兌換 BRL
R$0.49473636
|1 SYRAX 兌換 CAD
C$0.11650788
|1 SYRAX 兌換 BDT
৳10.2366525
|1 SYRAX 兌換 NGN
₦134.22214332
|1 SYRAX 兌換 UAH
₴3.48763806
|1 SYRAX 兌換 VES
Bs5.994246
|1 SYRAX 兌換 PKR
Rs23.62155054
|1 SYRAX 兌換 KZT
₸43.54017672
|1 SYRAX 兌換 THB
฿2.82573822
|1 SYRAX 兌換 TWD
NT$2.73286962
|1 SYRAX 兌換 AED
د.إ0.30984342
|1 SYRAX 兌換 CHF
Fr0.06838506
|1 SYRAX 兌換 HKD
HK$0.6543015
|1 SYRAX 兌換 MAD
.د.م0.78347328
|1 SYRAX 兌換 MXN
$1.7138478