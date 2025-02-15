Sypool 圖標

Sypool 價格 (SYP)

USD

Sypool (SYP) 實時價格圖表

$0.00026823
$0.00026823$0.00026823
+0.30%(1D)

今天 Sypool (SYP) 的價格

今天 Sypool (SYP) 的實時價格爲 0.00026788 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SYP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sypool 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.49K USD
- Sypool 當天價格變化爲 -0.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Sypool (SYP) 價格表現 USD

今天內，Sypool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Sypool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000231535
在過去60天內，Sypool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000297141
在過去90天內，Sypool 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004984476501500189

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.20%
30天$ -0.0000231535-8.64%
60天$ -0.0000297141-11.09%
90天$ -0.0004984476501500189-65.04%

Sypool (SYP) 價格分析

Sypool 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00026589
$ 0.00026589$ 0.00026589

$ 0.00026901
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$ 0.16133
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+0.51%

-0.20%

-0.28%

Sypool (SYP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 40.49K
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0.00
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什麼是Sypool (SYP)

Synthetic Asset Pools Management

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Sypool (SYP) 資源

官網

大家還在問：關於 Sypool (SYP) 的其他問題

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SYP 兌換爲當地貨幣

1 SYP 兌換 AUD
A$0.0004205716
1 SYP 兌換 GBP
0.0002116252
1 SYP 兌換 EUR
0.000254486
1 SYP 兌換 USD
$0.00026788
1 SYP 兌換 MYR
RM0.0011867084
1 SYP 兌換 TRY
0.0097026136
1 SYP 兌換 JPY
¥0.0408034816
1 SYP 兌換 RUB
0.0243931528
1 SYP 兌換 INR
0.0232171596
1 SYP 兌換 IDR
Rp4.3206445564
1 SYP 兌換 PHP
0.01547007
1 SYP 兌換 EGP
￡E.0.0135520492
1 SYP 兌換 BRL
R$0.001526916
1 SYP 兌換 CAD
C$0.0003777108
1 SYP 兌換 BDT
0.0324616984
1 SYP 兌換 NGN
0.405262258
1 SYP 兌換 UAH
0.01111702
1 SYP 兌換 VES
Bs0.01634068
1 SYP 兌換 PKR
Rs0.07480549
1 SYP 兌換 KZT
0.1328095464
1 SYP 兌換 THB
฿0.0090302348
1 SYP 兌換 TWD
NT$0.0087543184
1 SYP 兌換 CHF
Fr0.0002384132
1 SYP 兌換 HKD
HK$0.0020841064
1 SYP 兌換 MAD
.د.م0.002665406