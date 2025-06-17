Syntor Ai 價格 (TOR)
今天 Syntor Ai (TOR) 的實時價格爲 0.00931032 USD。目前其市值爲 $ 713.91K USD。TOR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Syntor Ai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Syntor Ai 當天價格變化爲 -24.60%
- 其循環供應量爲 76.63M USD
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今天內，Syntor Ai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003039068958312976。
在過去30天內，Syntor Ai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Syntor Ai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Syntor Ai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.003039068958312976
|-24.60%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Syntor Ai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.83%
-24.60%
-14.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.
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|1 TOR 兌換 VND
₫245.0010708
|1 TOR 兌換 AUD
A$0.0142447896
|1 TOR 兌換 GBP
￡0.0068896368
|1 TOR 兌換 EUR
€0.0080068752
|1 TOR 兌換 USD
$0.00931032
|1 TOR 兌換 MYR
RM0.0394757568
|1 TOR 兌換 TRY
₺0.3665472984
|1 TOR 兌換 JPY
¥1.3512067416
|1 TOR 兌換 RUB
₽0.7347704544
|1 TOR 兌換 INR
₹0.8040392352
|1 TOR 兌換 IDR
Rp152.6281723008
|1 TOR 兌換 KRW
₩12.7713383568
|1 TOR 兌換 PHP
₱0.5294778984
|1 TOR 兌換 EGP
￡E.0.4670987544
|1 TOR 兌換 BRL
R$0.0511136568
|1 TOR 兌換 CAD
C$0.012568932
|1 TOR 兌換 BDT
৳1.1380935168
|1 TOR 兌換 NGN
₦14.3899374888
|1 TOR 兌換 UAH
₴0.3866575896
|1 TOR 兌換 VES
Bs0.94965264
|1 TOR 兌換 PKR
Rs2.636682624
|1 TOR 兌換 KZT
₸4.772004516
|1 TOR 兌換 THB
฿0.3034233288
|1 TOR 兌換 TWD
NT$0.2753992656
|1 TOR 兌換 AED
د.إ0.0341688744
|1 TOR 兌換 CHF
Fr0.0075413592
|1 TOR 兌換 HKD
HK$0.0729929088
|1 TOR 兌換 MAD
.د.م0.084723912
|1 TOR 兌換 MXN
$0.1767098736