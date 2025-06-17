Syntor Ai 圖標

Syntor Ai 價格 (TOR)

USD

Syntor Ai (TOR) 實時價格圖表

$0.00931032
$0.00931032$0.00931032
-24.60%(1D)

今天 Syntor Ai (TOR) 的價格

今天 Syntor Ai (TOR) 的實時價格爲 0.00931032 USD。目前其市值爲 $ 713.91K USD。TOR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Syntor Ai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Syntor Ai 當天價格變化爲 -24.60%
- 其循環供應量爲 76.63M USD

在獲取 MEXC 上從 TOR兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 TOR 價格信息的首選平台。

Syntor Ai (TOR) 價格表現 USD

今天內，Syntor Ai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003039068958312976
在過去30天內，Syntor Ai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Syntor Ai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Syntor Ai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.003039068958312976-24.60%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Syntor Ai (TOR) 價格分析

Syntor Ai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00777923
$ 0.00777923$ 0.00777923

$ 0.01234939
$ 0.01234939$ 0.01234939

$ 0.03894081
$ 0.03894081$ 0.03894081

+3.83%

-24.60%

-14.63%

Syntor Ai (TOR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 713.91K
$ 713.91K$ 713.91K

--
----

76.63M
76.63M 76.63M

什麼是Syntor Ai (TOR)

Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Syntor Ai (TOR) 資源

白皮書
官網

Syntor Ai（TOR）代幣經濟

了解 Syntor Ai（TOR）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TOR 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Syntor Ai (TOR) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TOR 兌換爲當地貨幣

1 TOR 兌換 VND
245.0010708
1 TOR 兌換 AUD
A$0.0142447896
1 TOR 兌換 GBP
0.0068896368
1 TOR 兌換 EUR
0.0080068752
1 TOR 兌換 USD
$0.00931032
1 TOR 兌換 MYR
RM0.0394757568
1 TOR 兌換 TRY
0.3665472984
1 TOR 兌換 JPY
¥1.3512067416
1 TOR 兌換 RUB
0.7347704544
1 TOR 兌換 INR
0.8040392352
1 TOR 兌換 IDR
Rp152.6281723008
1 TOR 兌換 KRW
12.7713383568
1 TOR 兌換 PHP
0.5294778984
1 TOR 兌換 EGP
￡E.0.4670987544
1 TOR 兌換 BRL
R$0.0511136568
1 TOR 兌換 CAD
C$0.012568932
1 TOR 兌換 BDT
1.1380935168
1 TOR 兌換 NGN
14.3899374888
1 TOR 兌換 UAH
0.3866575896
1 TOR 兌換 VES
Bs0.94965264
1 TOR 兌換 PKR
Rs2.636682624
1 TOR 兌換 KZT
4.772004516
1 TOR 兌換 THB
฿0.3034233288
1 TOR 兌換 TWD
NT$0.2753992656
1 TOR 兌換 AED
د.إ0.0341688744
1 TOR 兌換 CHF
Fr0.0075413592
1 TOR 兌換 HKD
HK$0.0729929088
1 TOR 兌換 MAD
.د.م0.084723912
1 TOR 兌換 MXN
$0.1767098736