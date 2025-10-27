Synthetix sUSD（SUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.9832 $ 0.9832 $ 0.9832 24H最低價 $ 0.999782 $ 0.999782 $ 0.999782 24H最高價 24H最低價 $ 0.9832$ 0.9832 $ 0.9832 24H最高價 $ 0.999782$ 0.999782 $ 0.999782 歷史最高 $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 最低價 $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 漲跌幅（1H） -0.23% 漲跌幅（1D） -0.73% 漲跌幅（7D） -0.81% 漲跌幅（7D） -0.81%

Synthetix sUSD（SUSD）目前實時價格為 $0.988038。過去 24 小時內，SUSD 的交易價格在 $ 0.9832 至 $ 0.999782 之間波動，市場活躍度顯著。SUSD 的歷史最高價為 $ 2.45，歷史最低價為 $ 0.429697。

從短期表現來看，SUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.23%，過去 24 小時內變動為 -0.73%，過去 7 天內累計變動為 -0.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Synthetix sUSD（SUSD）市場資訊

市值 $ 43.12M$ 43.12M $ 43.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 43.12M$ 43.12M $ 43.12M 流通量 43.67M 43.67M 43.67M 總供應量 43,669,981.45028851 43,669,981.45028851 43,669,981.45028851

Synthetix sUSD 的目前市值為 $ 43.12M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUSD 的流通量為 43.67M，總供應量是 43669981.45028851，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.12M。