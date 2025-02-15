Synthetic Amber 圖標

Synthetic Amber 價格 (SAMB)

USD

Synthetic Amber (SAMB) 實時價格圖表

$0.00457439
$0.00457439$0.00457439
-6.40%(1D)

今天 Synthetic Amber (SAMB) 的價格

今天 Synthetic Amber (SAMB) 的實時價格爲 0.00457303 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SAMB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Synthetic Amber 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 28.34K USD
- Synthetic Amber 當天價格變化爲 -7.12%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Synthetic Amber (SAMB) 價格表現 USD

今天內，Synthetic Amber 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000350846922841849
在過去30天內，Synthetic Amber 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016029275
在過去60天內，Synthetic Amber 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0024933750
在過去90天內，Synthetic Amber 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000350846922841849-7.12%
30天$ -0.0016029275-35.05%
60天$ -0.0024933750-54.52%
90天$ 0--

Synthetic Amber (SAMB) 價格分析

Synthetic Amber 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00454347
$ 0.00454347$ 0.00454347

$ 0.00492388
$ 0.00492388$ 0.00492388

$ 0.01412989
$ 0.01412989$ 0.01412989

-0.01%

-7.12%

+24.67%

Synthetic Amber (SAMB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 28.34K
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什麼是Synthetic Amber (SAMB)

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大家還在問：關於 Synthetic Amber (SAMB) 的其他問題

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SAMB 兌換爲當地貨幣

1 SAMB 兌換 AUD
A$0.0071796571
1 SAMB 兌換 GBP
0.0036126937
1 SAMB 兌換 EUR
0.0043443785
1 SAMB 兌換 USD
$0.00457303
1 SAMB 兌換 MYR
RM0.0202585229
1 SAMB 兌換 TRY
0.1656351466
1 SAMB 兌換 JPY
¥0.6965639296
1 SAMB 兌換 RUB
0.4164201118
1 SAMB 兌換 INR
0.3963445101
1 SAMB 兌換 IDR
Rp73.7585380609
1 SAMB 兌換 PHP
0.2640924825
1 SAMB 兌換 EGP
￡E.0.2313495877
1 SAMB 兌換 BRL
R$0.026066271
1 SAMB 兌換 CAD
C$0.0064479723
1 SAMB 兌換 BDT
0.5541597754
1 SAMB 兌換 NGN
6.9183084355
1 SAMB 兌換 UAH
0.189780745
1 SAMB 兌換 VES
Bs0.27895483
1 SAMB 兌換 PKR
Rs1.2770186275
1 SAMB 兌換 KZT
2.2672168134
1 SAMB 兌換 THB
฿0.1541568413
1 SAMB 兌換 TWD
NT$0.1494466204
1 SAMB 兌換 CHF
Fr0.0040699967
1 SAMB 兌換 HKD
HK$0.0355781734
1 SAMB 兌換 MAD
.د.م0.0455016485