SYNO Finance 圖標

SYNO Finance 價格 (SYNO)

USD

SYNO Finance (SYNO) 實時價格圖表

$0.00379299
$0.00379299$0.00379299
+0.40%(1D)

今天 SYNO Finance (SYNO) 的價格

今天 SYNO Finance (SYNO) 的實時價格爲 0.00379299 USD。目前其市值爲 $ 622.88K USD。SYNO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SYNO Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.95K USD
- SYNO Finance 當天價格變化爲 +0.49%
- 其循環供應量爲 164.24M USD

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SYNO Finance (SYNO) 價格表現 USD

今天內，SYNO Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SYNO Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008229832
在過去60天內，SYNO Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010762081
在過去90天內，SYNO Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00440654501402194

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.49%
30天$ -0.0008229832-21.69%
60天$ -0.0010762081-28.37%
90天$ -0.00440654501402194-53.74%

SYNO Finance (SYNO) 價格分析

SYNO Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00376644
$ 0.00376644$ 0.00376644

$ 0.00386605
$ 0.00386605$ 0.00386605

$ 0.084796
$ 0.084796$ 0.084796

+0.02%

+0.49%

-13.40%

SYNO Finance (SYNO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 622.88K
$ 622.88K$ 622.88K

$ 1.95K
$ 1.95K$ 1.95K

164.24M
164.24M 164.24M

什麼是SYNO Finance (SYNO)

Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.

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SYNO Finance (SYNO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SYNO Finance (SYNO) 的其他問題

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SYNO 兌換爲當地貨幣

1 SYNO 兌換 AUD
A$0.0061446438
1 SYNO 兌換 GBP
0.0030723219
1 SYNO 兌換 EUR
0.0036792003
1 SYNO 兌換 USD
$0.00379299
1 SYNO 兌換 MYR
RM0.0170305251
1 SYNO 兌換 TRY
0.1343477058
1 SYNO 兌換 JPY
¥0.5980407333
1 SYNO 兌換 RUB
0.3854815737
1 SYNO 兌換 INR
0.3269178081
1 SYNO 兌換 IDR
Rp62.1801539856
1 SYNO 兌換 PHP
0.22378641
1 SYNO 兌換 EGP
￡E.0.1916597847
1 SYNO 兌換 BRL
R$0.0232130988
1 SYNO 兌換 CAD
C$0.0054619056
1 SYNO 兌換 BDT
0.4626689202
1 SYNO 兌換 NGN
5.8805758362
1 SYNO 兌換 UAH
0.1603676172
1 SYNO 兌換 VES
Bs0.20102847
1 SYNO 兌換 PKR
Rs1.0562339253
1 SYNO 兌換 KZT
2.001560823
1 SYNO 兌換 THB
฿0.1315408932
1 SYNO 兌換 TWD
NT$0.1255858989
1 SYNO 兌換 CHF
Fr0.0034516209
1 SYNO 兌換 HKD
HK$0.0295094622
1 SYNO 兌換 MAD
.د.م0.0380816196