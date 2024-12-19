Synk 價格 (SYNK)
今天 Synk (SYNK) 的實時價格爲 0.04948374 USD。目前其市值爲 $ 4.93M USD。SYNK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Synk 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 122.41K USD
- Synk 當天價格變化爲 -12.75%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
在獲取 MEXC 上從 SYNK兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SYNK 價格信息的首選平臺。
今天內，Synk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00723384109526586。
在過去30天內，Synk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0130596645。
在過去60天內，Synk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0108308822。
在過去90天內，Synk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00723384109526586
|-12.75%
|30天
|$ +0.0130596645
|+26.39%
|60天
|$ +0.0108308822
|+21.89%
|90天
|$ 0
|--
Synk 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.39%
-12.75%
-13.03%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 SYNK 兌換 AUD
A$0.0786791466
|1 SYNK 兌換 GBP
￡0.0390921546
|1 SYNK 兌換 EUR
€0.0475043904
|1 SYNK 兌換 USD
$0.04948374
|1 SYNK 兌換 MYR
RM0.22267683
|1 SYNK 兌換 TRY
₺1.7353947618
|1 SYNK 兌換 JPY
¥7.7679575052
|1 SYNK 兌換 RUB
₽5.1309690006
|1 SYNK 兌換 INR
₹4.211066274
|1 SYNK 兌換 IDR
Rp811.2087226656
|1 SYNK 兌換 PHP
₱2.9225096844
|1 SYNK 兌換 EGP
￡E.2.5192172034
|1 SYNK 兌換 BRL
R$0.3058095132
|1 SYNK 兌換 CAD
C$0.0707617482
|1 SYNK 兌換 BDT
৳5.9138017674
|1 SYNK 兌換 NGN
₦76.8378566346
|1 SYNK 兌換 UAH
₴2.0773274052
|1 SYNK 兌換 VES
Bs2.474187
|1 SYNK 兌換 PKR
Rs13.7718196794
|1 SYNK 兌換 KZT
₸25.961644191
|1 SYNK 兌換 THB
฿1.7091683796
|1 SYNK 兌換 TWD
NT$1.6146544362
|1 SYNK 兌換 CHF
Fr0.0440405286
|1 SYNK 兌換 HKD
HK$0.3844886598
|1 SYNK 兌換 MAD
.د.م0.4963219122