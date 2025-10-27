Syncoin（SNC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 28.6 24H最高價 $ 29.04 歷史最高 $ 31.83 最低價 $ 25.03 漲跌幅（1H） +0.11% 漲跌幅（1D） +0.16% 漲跌幅（7D） -2.01%

Syncoin（SNC）目前實時價格為 $29.01。過去 24 小時內，SNC 的交易價格在 $ 28.6 至 $ 29.04 之間波動，市場活躍度顯著。SNC 的歷史最高價為 $ 31.83，歷史最低價為 $ 25.03。

從短期表現來看，SNC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.11%，過去 24 小時內變動為 +0.16%，過去 7 天內累計變動為 -2.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Syncoin（SNC）市場資訊

市值 $ 1.18M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 46.94M 流通量 40.70K 總供應量 1,618,033.0

Syncoin 的目前市值為 $ 1.18M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SNC 的流通量為 40.70K，總供應量是 1618033.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.94M。