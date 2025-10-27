Syncoin 目前實時價格為 29.01 USD。跟蹤 SNC 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SNC 價格趨勢。Syncoin 目前實時價格為 29.01 USD。跟蹤 SNC 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SNC 價格趨勢。

1 SNC 兌換為 USD 的實時價格：

$29.05
$29.05$29.05
+0.30%1D
Syncoin (SNC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 23:46:41 (UTC+8)

Syncoin（SNC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 28.6
$ 28.6$ 28.6
24H最低價
$ 29.04
$ 29.04$ 29.04
24H最高價

$ 28.6
$ 28.6$ 28.6

$ 29.04
$ 29.04$ 29.04

$ 31.83
$ 31.83$ 31.83

$ 25.03
$ 25.03$ 25.03

+0.11%

+0.16%

-2.01%

-2.01%

Syncoin（SNC）目前實時價格為 $29.01。過去 24 小時內，SNC 的交易價格在 $ 28.6$ 29.04 之間波動，市場活躍度顯著。SNC 的歷史最高價為 $ 31.83，歷史最低價為 $ 25.03

從短期表現來看，SNC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.11%，過去 24 小時內變動為 +0.16%，過去 7 天內累計變動為 -2.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Syncoin（SNC）市場資訊

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 46.94M
$ 46.94M$ 46.94M

40.70K
40.70K 40.70K

1,618,033.0
1,618,033.0 1,618,033.0

Syncoin 的目前市值為 $ 1.18M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SNC 的流通量為 40.70K，總供應量是 1618033.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.94M

Syncoin（SNC）價格歷史 USD

今天內，Syncoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.04658674
在過去30天內，Syncoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +1.4471870580
在過去60天內，Syncoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Syncoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.04658674+0.16%
30天$ +1.4471870580+4.99%
60天$ 0--
90天$ 0--

什麼是Syncoin (SNC)

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

Syncoin (SNC) 資源

Syncoin 價格預測 (USD)

Syncoin（SNC）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Syncoin（SNC）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Syncoin 的長期和短期價格預測。

SNC 兌換為當地貨幣

Syncoin（SNC）代幣經濟

了解 Syncoin（SNC）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SNC 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Syncoin (SNC) 的其他問題

Syncoin（SNC）今日價格是多少？
SNC 實時價格為 29.01 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SNC 兌 USD 的價格是多少？
目前 SNC 兌 USD 的價格為 $ 29.01。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Syncoin 的市值是多少？
SNC 的市值為 $ 1.18M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SNC 的流通供應量是多少？
SNC 的流通供應量為 40.70K USD
SNC 的歷史最高價（ATH）是多少？
SNC 的歷史最高價是 31.83 USD
SNC 的歷史最低價（ATL）是多少？
SNC 的歷史最低價是 25.03 USD
SNC 的交易量是多少？
SNC 的 24 小時實時交易量為 -- USD
SNC 今年會漲嗎？
SNC 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SNC 價格預測 獲取更深入的分析。
Syncoin（SNC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-27 16:29:31行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

