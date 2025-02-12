Synatra Staked SOL 價格 (YSOL)
今天 Synatra Staked SOL (YSOL) 的實時價格爲 304.63 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Synatra Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.67K USD
- Synatra Staked SOL 當天價格變化爲 -3.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Synatra Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -10.0716904101876。
在過去30天內，Synatra Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +19.6185375560。
在過去60天內，Synatra Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.4180314710。
在過去90天內，Synatra Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.60847539728547。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -10.0716904101876
|-3.20%
|30天
|$ +19.6185375560
|+6.44%
|60天
|$ -26.4180314710
|-8.67%
|90天
|$ -7.60847539728547
|-2.43%
Synatra Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.33%
-3.20%
-8.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Synthetic staking for SOL. Deposit SOL, get ySOL. On the backend automated bots use the SOL to earn yield through NFT collateralized lending.
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|1 YSOL 兌換 AUD
A$481.3154
|1 YSOL 兌換 GBP
￡243.704
|1 YSOL 兌換 EUR
€292.4448
|1 YSOL 兌換 USD
$304.63
|1 YSOL 兌換 MYR
RM1,358.6498
|1 YSOL 兌換 TRY
₺10,978.8652
|1 YSOL 兌換 JPY
¥46,401.2416
|1 YSOL 兌換 RUB
₽29,204.8781
|1 YSOL 兌換 INR
₹26,432.7451
|1 YSOL 兌換 IDR
Rp4,993,933.6272
|1 YSOL 兌換 PHP
₱17,711.1882
|1 YSOL 兌換 EGP
￡E.15,368.5835
|1 YSOL 兌換 BRL
R$1,754.6688
|1 YSOL 兌換 CAD
C$435.6209
|1 YSOL 兌換 BDT
৳37,000.3598
|1 YSOL 兌換 NGN
₦458,087.3625
|1 YSOL 兌換 UAH
₴12,700.0247
|1 YSOL 兌換 VES
Bs18,277.8
|1 YSOL 兌換 PKR
Rs84,994.8163
|1 YSOL 兌換 KZT
₸154,164.1041
|1 YSOL 兌換 THB
฿10,387.883
|1 YSOL 兌換 TWD
NT$10,004.0492
|1 YSOL 兌換 CHF
Fr277.2133
|1 YSOL 兌換 HKD
HK$2,373.0677
|1 YSOL 兌換 MAD
.د.م3,058.4852