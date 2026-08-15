Synapse Power 今日價格

Synapse Power (XNAP) 今日實時價格為 $ 0.01237387，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 XNAP 兌 USD 的匯率為 $ 0.01237387 每 XNAP。

Synapse Power 目前市值在 $ 1,868,233 排名第 #-，流通供應量為 150.98M XNAP。過去 24 小時內，XNAP 的交易價格在 $ 0.01227348（低點）和 $ 0.01242308（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01262545，而歷史最低價為 $ 0.00650415。

短期表現方面，XNAP 在過去一小時內波動了 -0.23%，過去7 天內波動了 +1.37%。過去一天，總交易量達到 $ 6.69K。

Synapse Power（XNAP）市場資訊

市值 $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M 成交量（24H） $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K 完全稀釋市值 $ 12.36M$ 12.36M $ 12.36M 流通量 150.98M 150.98M 150.98M 總供應量 999,112,109.64 999,112,109.64 999,112,109.64

Synapse Power 的目前市值為 $ 1.87M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.69K。XNAP 的流通量為 150.98M，總供應量是 999112109.64，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.36M。