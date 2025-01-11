SYMMIO 價格 (SYMM)
今天 SYMMIO (SYMM) 的實時價格爲 0.078532 USD。目前其市值爲 $ 19.02M USD。SYMM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SYMMIO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 212.48K USD
- SYMMIO 當天價格變化爲 -3.81%
- 其循環供應量爲 242.21M USD
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今天內，SYMMIO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00311350755221481。
在過去30天內，SYMMIO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，SYMMIO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，SYMMIO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00311350755221481
|-3.81%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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SYMMIO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.79%
-3.81%
+7.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs
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|1 SYMM 兌換 AUD
A$0.12722184
|1 SYMM 兌換 GBP
￡0.06361092
|1 SYMM 兌換 EUR
€0.07617604
|1 SYMM 兌換 USD
$0.078532
|1 SYMM 兌換 MYR
RM0.35260868
|1 SYMM 兌換 TRY
₺2.78160344
|1 SYMM 兌換 JPY
¥12.38214044
|1 SYMM 兌換 RUB
₽7.98120716
|1 SYMM 兌換 INR
₹6.76867308
|1 SYMM 兌換 IDR
Rp1,287.40963008
|1 SYMM 兌換 PHP
₱4.633388
|1 SYMM 兌換 EGP
￡E.3.96822196
|1 SYMM 兌換 BRL
R$0.48061584
|1 SYMM 兌換 CAD
C$0.11308608
|1 SYMM 兌換 BDT
৳9.57933336
|1 SYMM 兌換 NGN
₦121.75444216
|1 SYMM 兌換 UAH
₴3.32033296
|1 SYMM 兌換 VES
Bs4.162196
|1 SYMM 兌換 PKR
Rs21.86880604
|1 SYMM 兌換 KZT
₸41.4413364
|1 SYMM 兌換 THB
฿2.72348976
|1 SYMM 兌換 TWD
NT$2.60019452
|1 SYMM 兌換 CHF
Fr0.07146412
|1 SYMM 兌換 HKD
HK$0.61097896
|1 SYMM 兌換 MAD
.د.م0.78846128