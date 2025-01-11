SYMMIO 圖標

SYMMIO 價格 (SYMM)

USD

SYMMIO (SYMM) 實時價格圖表

$0.078524
$0.078524$0.078524
-3.80%(1D)

今天 SYMMIO (SYMM) 的價格

今天 SYMMIO (SYMM) 的實時價格爲 0.078532 USD。目前其市值爲 $ 19.02M USD。SYMM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SYMMIO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 212.48K USD
- SYMMIO 當天價格變化爲 -3.81%
- 其循環供應量爲 242.21M USD

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SYMMIO (SYMM) 價格表現 USD

今天內，SYMMIO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00311350755221481
在過去30天內，SYMMIO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，SYMMIO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，SYMMIO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00311350755221481-3.81%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SYMMIO (SYMM) 價格分析

SYMMIO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.076348
$ 0.076348$ 0.076348

$ 0.083318
$ 0.083318$ 0.083318

$ 0.150809
$ 0.150809$ 0.150809

+0.79%

-3.81%

+7.86%

SYMMIO (SYMM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 19.02M
$ 19.02M$ 19.02M

$ 212.48K
$ 212.48K$ 212.48K

242.21M
242.21M 242.21M

什麼是SYMMIO (SYMM)

The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs

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SYMMIO (SYMM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SYMMIO (SYMM) 的其他問題

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SYMM 兌換爲當地貨幣

1 SYMM 兌換 AUD
A$0.12722184
1 SYMM 兌換 GBP
0.06361092
1 SYMM 兌換 EUR
0.07617604
1 SYMM 兌換 USD
$0.078532
1 SYMM 兌換 MYR
RM0.35260868
1 SYMM 兌換 TRY
2.78160344
1 SYMM 兌換 JPY
¥12.38214044
1 SYMM 兌換 RUB
7.98120716
1 SYMM 兌換 INR
6.76867308
1 SYMM 兌換 IDR
Rp1,287.40963008
1 SYMM 兌換 PHP
4.633388
1 SYMM 兌換 EGP
￡E.3.96822196
1 SYMM 兌換 BRL
R$0.48061584
1 SYMM 兌換 CAD
C$0.11308608
1 SYMM 兌換 BDT
9.57933336
1 SYMM 兌換 NGN
121.75444216
1 SYMM 兌換 UAH
3.32033296
1 SYMM 兌換 VES
Bs4.162196
1 SYMM 兌換 PKR
Rs21.86880604
1 SYMM 兌換 KZT
41.4413364
1 SYMM 兌換 THB
฿2.72348976
1 SYMM 兌換 TWD
NT$2.60019452
1 SYMM 兌換 CHF
Fr0.07146412
1 SYMM 兌換 HKD
HK$0.61097896
1 SYMM 兌換 MAD
.د.م0.78846128