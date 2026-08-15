Symbient Life 今日價格

Symbient Life (LIFE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 27.08%。目前 LIFE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LIFE。

Symbient Life 目前市值在 $ 64,893 排名第 #-，流通供應量為 999.92M LIFE。過去 24 小時內，LIFE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LIFE 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -57.27%。過去一天，總交易量達到 --。

Symbient Life（LIFE）市場資訊

市值 $ 64.89K$ 64.89K $ 64.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 64.89K$ 64.89K $ 64.89K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,922,151.8081328 999,922,151.8081328 999,922,151.8081328

Symbient Life 的目前市值為 $ 64.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LIFE 的流通量為 999.92M，總供應量是 999922151.8081328，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 64.89K。