SYMBaiEX 圖標

SYMBaiEX 價格 (SYMX)

USD

SYMBaiEX (SYMX) 實時價格圖表

$0.00031598
$0.00031598$0.00031598
-19.40%(1D)

今天 SYMBaiEX (SYMX) 的價格

今天 SYMBaiEX (SYMX) 的實時價格爲 0.00031652 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SYMX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SYMBaiEX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.64K USD
- SYMBaiEX 當天價格變化爲 -19.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SYMBaiEX (SYMX) 價格表現 USD

今天內，SYMBaiEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SYMBaiEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002288621
在過去60天內，SYMBaiEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，SYMBaiEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-19.76%
30天$ -0.0002288621-72.30%
60天$ 0--
90天$ 0--

SYMBaiEX (SYMX) 價格分析

SYMBaiEX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00027623
$ 0.00027623$ 0.00027623

$ 0.00039554
$ 0.00039554$ 0.00039554

$ 0.00697588
$ 0.00697588$ 0.00697588

+12.90%

-19.76%

-61.21%

SYMBaiEX (SYMX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 32.64K
$ 32.64K$ 32.64K

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什麼是SYMBaiEX (SYMX)

SYMBaiEX is an open-source experimental platform that explores how humans and AI can collaborate in shared digital spaces. Through narrative-based multi-agent interactions, users engage with AI personas—like @SYMBaiEX, @SYMBaiEX_NyX, and @SYMBaiEX_UmbrA—to co-create stories and contribute to the platform’s evolution. The $SYMX token signifies user participation and engagement rather than serving as a typical cryptocurrency. By blending decentralized frameworks, role-based interactions, and gamified storytelling, SYMBaiEX collects both quantitative and qualitative data on AI–human collaboration, offering insights into how immersive narratives can shape user trust, creativity, and long-term interaction patterns. This project is for research purposes only and does not provide financial or investment advice.

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SYMBaiEX (SYMX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SYMBaiEX (SYMX) 的其他問題

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SYMX 兌換爲當地貨幣

1 SYMX 兌換 AUD
A$0.0005001016
1 SYMX 兌換 GBP
0.000253216
1 SYMX 兌換 EUR
0.0003038592
1 SYMX 兌換 USD
$0.00031652
1 SYMX 兌換 MYR
RM0.0014116792
1 SYMX 兌換 TRY
0.0114073808
1 SYMX 兌換 JPY
¥0.0482123264
1 SYMX 兌換 RUB
0.0303447724
1 SYMX 兌換 INR
0.0274644404
1 SYMX 兌換 IDR
Rp5.1888516288
1 SYMX 兌換 PHP
0.0184024728
1 SYMX 兌換 EGP
￡E.0.015968434
1 SYMX 兌換 BRL
R$0.0018231552
1 SYMX 兌換 CAD
C$0.0004526236
1 SYMX 兌換 BDT
0.0384445192
1 SYMX 兌換 NGN
0.47596695
1 SYMX 兌換 UAH
0.0131957188
1 SYMX 兌換 VES
Bs0.0189912
1 SYMX 兌換 PKR
Rs0.0883122452
1 SYMX 兌換 KZT
0.1601812764
1 SYMX 兌換 THB
฿0.010793332
1 SYMX 兌換 TWD
NT$0.0103945168
1 SYMX 兌換 CHF
Fr0.0002880332
1 SYMX 兌換 HKD
HK$0.0024656908
1 SYMX 兌換 MAD
.د.م0.0031778608