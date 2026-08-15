Sylo 今日價格

Sylo (SYLO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.31%。目前 SYLO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SYLO。

Sylo 目前市值在 $ 45,952 排名第 #-，流通供應量為 6.42B SYLO。過去 24 小時內，SYLO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01482212，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SYLO 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -9.06%。過去一天，總交易量達到 --。

Sylo（SYLO）市場資訊

市值 $ 45.95K$ 45.95K $ 45.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 45.95K$ 45.95K $ 45.95K 流通量 6.42B 6.42B 6.42B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Sylo 的目前市值為 $ 45.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SYLO 的流通量為 6.42B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.95K。