今天 Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) 的價格

今天 Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) 的實時價格爲 11,262.56 USD。目前其市值爲 $ 51.36M USD。FIUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Sygnum FIUSD Liquidity Fund 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD

- Sygnum FIUSD Liquidity Fund 當天價格變化爲 0.00%

- 其循環供應量爲 4.56K USD

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