SyFu Excavation Token 今日價格

SyFu Excavation Token (EVT) 今日實時價格為 $ 0.916001，過去 24 小時內變化了 0.63%。目前 EVT 兌 USD 的匯率為 $ 0.916001 每 EVT。

SyFu Excavation Token 目前市值在 $ 860,420 排名第 #-，流通供應量為 939.32K EVT。過去 24 小時內，EVT 的交易價格在 $ 0.915928（低點）和 $ 0.925946（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.957771，而歷史最低價為 $ 0.617428。

短期表現方面，EVT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -2.27%。過去一天，總交易量達到 $ 1.09K。

SyFu Excavation Token（EVT）市場資訊

市值 $ 860.42K$ 860.42K $ 860.42K 成交量（24H） $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K 完全稀釋市值 $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M 流通量 939.32K 939.32K 939.32K 總供應量 3,044,322.5 3,044,322.5 3,044,322.5

SyFu Excavation Token 的目前市值為 $ 860.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.09K。EVT 的流通量為 939.32K，總供應量是 3044322.5，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.79M。