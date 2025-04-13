SX Network 價格 (SX)
今天 SX Network (SX) 的實時價格爲 0.03361269 USD。目前其市值爲 $ 18.75M USD。SX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SX Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- SX Network 當天價格變化爲 -0.67%
- 其循環供應量爲 557.69M USD
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今天內，SX Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00022818908655993。
在過去30天內，SX Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0055100476。
在過去60天內，SX Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0151576022。
在過去90天內，SX Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03996297238796187。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00022818908655993
|-0.67%
|30天
|$ -0.0055100476
|-16.39%
|60天
|$ -0.0151576022
|-45.09%
|90天
|$ -0.03996297238796187
|-54.31%
SX Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
-0.67%
-8.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SX 兌換 VND
₫861.86298429
|1 SX 兌換 AUD
A$0.0534441771
|1 SX 兌換 GBP
￡0.0255456444
|1 SX 兌換 EUR
€0.0295791672
|1 SX 兌換 USD
$0.03361269
|1 SX 兌換 MYR
RM0.1485680898
|1 SX 兌換 TRY
₺1.2745932048
|1 SX 兌換 JPY
¥4.8237571419
|1 SX 兌換 RUB
₽2.7959035542
|1 SX 兌換 INR
₹2.8893468324
|1 SX 兌換 IDR
Rp560.2112759154
|1 SX 兌換 KRW
₩47.7451455105
|1 SX 兌換 PHP
₱1.9219736142
|1 SX 兌換 EGP
￡E.1.7236587432
|1 SX 兌換 BRL
R$0.1969703634
|1 SX 兌換 CAD
C$0.0463855122
|1 SX 兌換 BDT
৳4.0755386625
|1 SX 兌換 NGN
₦53.4381268158
|1 SX 兌換 UAH
₴1.3885402239
|1 SX 兌換 VES
Bs2.38650099
|1 SX 兌換 PKR
Rs9.4044945351
|1 SX 兌換 KZT
₸17.3347364868
|1 SX 兌換 THB
฿1.1250167343
|1 SX 兌換 TWD
NT$1.0880427753
|1 SX 兌換 AED
د.إ0.1233585723
|1 SX 兌換 CHF
Fr0.0272262789
|1 SX 兌換 HKD
HK$0.2604983475
|1 SX 兌換 MAD
.د.م0.3119257632
|1 SX 兌換 MXN
$0.682337607