Swyft 價格 (SFT)
今天 Swyft (SFT) 的實時價格爲 0.00000926 USD。目前其市值爲 $ 9.06K USD。SFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Swyft 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Swyft 當天價格變化爲 +4.40%
- 其循環供應量爲 977.74M USD
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今天內，Swyft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Swyft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000006206。
在過去60天內，Swyft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000047875。
在過去90天內，Swyft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00007087362271090686。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+4.40%
|30天
|$ +0.0000006206
|+6.70%
|60天
|$ -0.0000047875
|-51.70%
|90天
|$ -0.00007087362271090686
|-88.44%
Swyft 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
0.00%
+4.40%
-10.10%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Every Solana wallet gets a "Reputation Score" based on community feedback and on-chain activity. Traders can vouch for or warn about wallets with specific comments about their behavior. Communities can easily identify whales, paper hands, and scammers at a glance. The system tracks and scores wallet behavior: Positive score: Makes profitable trades, supports projects. Negative score: Dumps at launch, snipes, farms copy traders.
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|1 SFT 兌換 VND
₫0.2436769
|1 SFT 兌換 AUD
A$0.0000142604
|1 SFT 兌換 GBP
￡0.0000067598
|1 SFT 兌換 EUR
€0.0000080562
|1 SFT 兌換 USD
$0.00000926
|1 SFT 兌換 MYR
RM0.0000392624
|1 SFT 兌換 TRY
₺0.0003622512
|1 SFT 兌換 JPY
¥0.0013326992
|1 SFT 兌換 RUB
₽0.0007312622
|1 SFT 兌換 INR
₹0.0007936746
|1 SFT 兌換 IDR
Rp0.1518032544
|1 SFT 兌換 KRW
₩0.0127548166
|1 SFT 兌換 PHP
₱0.000515782
|1 SFT 兌換 EGP
￡E.0.0004598516
|1 SFT 兌換 BRL
R$0.0000521338
|1 SFT 兌換 CAD
C$0.0000126862
|1 SFT 兌換 BDT
৳0.0011319424
|1 SFT 兌換 NGN
₦0.0146518202
|1 SFT 兌換 UAH
₴0.000384753
|1 SFT 兌換 VES
Bs0.00088896
|1 SFT 兌換 PKR
Rs0.0026047454
|1 SFT 兌換 KZT
₸0.0047438054
|1 SFT 兌換 THB
฿0.0003022464
|1 SFT 兌換 TWD
NT$0.0002778
|1 SFT 兌換 AED
د.إ0.0000339842
|1 SFT 兌換 CHF
Fr0.0000075932
|1 SFT 兌換 HKD
HK$0.0000725984
|1 SFT 兌換 MAD
.د.م0.0000850994
|1 SFT 兌換 MXN
$0.0001781624