Swyft 圖標

Swyft 價格 (SFT)

USD

Swyft (SFT) 實時價格圖表

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+4.30%(1D)

今天 Swyft (SFT) 的價格

今天 Swyft (SFT) 的實時價格爲 0.00000926 USD。目前其市值爲 $ 9.06K USD。SFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Swyft 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Swyft 當天價格變化爲 +4.40%
- 其循環供應量爲 977.74M USD

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Swyft (SFT) 價格表現 USD

今天內，Swyft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Swyft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000006206
在過去60天內，Swyft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000047875
在過去90天內，Swyft 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00007087362271090686

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+4.40%
30天$ +0.0000006206+6.70%
60天$ -0.0000047875-51.70%
90天$ -0.00007087362271090686-88.44%

Swyft (SFT) 價格分析

Swyft 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000873
$ 0.00000873$ 0.00000873

$ 0.00000926
$ 0.00000926$ 0.00000926

$ 0.00062725
$ 0.00062725$ 0.00062725

0.00%

+4.40%

-10.10%

Swyft (SFT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 9.06K
$ 9.06K$ 9.06K

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977.74M
977.74M 977.74M

什麼是Swyft (SFT)

Every Solana wallet gets a "Reputation Score" based on community feedback and on-chain activity. Traders can vouch for or warn about wallets with specific comments about their behavior. Communities can easily identify whales, paper hands, and scammers at a glance. The system tracks and scores wallet behavior: Positive score: Makes profitable trades, supports projects. Negative score: Dumps at launch, snipes, farms copy traders.

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Swyft (SFT) 資源

官網

大家還在問：關於 Swyft (SFT) 的其他問題

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SFT 兌換爲當地貨幣

1 SFT 兌換 VND
0.2436769
1 SFT 兌換 AUD
A$0.0000142604
1 SFT 兌換 GBP
0.0000067598
1 SFT 兌換 EUR
0.0000080562
1 SFT 兌換 USD
$0.00000926
1 SFT 兌換 MYR
RM0.0000392624
1 SFT 兌換 TRY
0.0003622512
1 SFT 兌換 JPY
¥0.0013326992
1 SFT 兌換 RUB
0.0007312622
1 SFT 兌換 INR
0.0007936746
1 SFT 兌換 IDR
Rp0.1518032544
1 SFT 兌換 KRW
0.0127548166
1 SFT 兌換 PHP
0.000515782
1 SFT 兌換 EGP
￡E.0.0004598516
1 SFT 兌換 BRL
R$0.0000521338
1 SFT 兌換 CAD
C$0.0000126862
1 SFT 兌換 BDT
0.0011319424
1 SFT 兌換 NGN
0.0146518202
1 SFT 兌換 UAH
0.000384753
1 SFT 兌換 VES
Bs0.00088896
1 SFT 兌換 PKR
Rs0.0026047454
1 SFT 兌換 KZT
0.0047438054
1 SFT 兌換 THB
฿0.0003022464
1 SFT 兌換 TWD
NT$0.0002778
1 SFT 兌換 AED
د.إ0.0000339842
1 SFT 兌換 CHF
Fr0.0000075932
1 SFT 兌換 HKD
HK$0.0000725984
1 SFT 兌換 MAD
.د.م0.0000850994
1 SFT 兌換 MXN
$0.0001781624