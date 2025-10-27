Swole Chad Doge（SWOGE）價格資訊 (USD)

Swole Chad Doge（SWOGE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SWOGE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SWOGE 的歷史最高價為 $ 0.0021127，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SWOGE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.21%，過去 24 小時內變動為 +6.67%，過去 7 天內累計變動為 -39.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Swole Chad Doge（SWOGE）市場資訊

市值 $ 174.14K$ 174.14K $ 174.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 174.14K$ 174.14K $ 174.14K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 總供應量 999,746,839.054012 999,746,839.054012 999,746,839.054012

Swole Chad Doge 的目前市值為 $ 174.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SWOGE 的流通量為 999.75M，總供應量是 999746839.054012，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 174.14K。